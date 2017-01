Maison a louer a Gabode 5 à Djibouti

Bonjour, on loue une très belle maison de 2 étages qui ont chacune un accès unique. Chaque étage est composée de 4 chambres spacieuses.



On demande un loyer de seulement 160,000fdj/mois.

Pour plus d'info ou pour visiter cette maison, svp contactez Ahmed Raas.



Merci.

Partager cette page whatsapp



email