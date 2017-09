Maison à louer à Djibouti

assalamou aleykoum j'ai une maison de type F4 situe a balbala avec deux toilette (une toilette dans la chambre accoucher et une autre dans la cour ) que je met a votre disposition pour louer bien-sure avec un contrats d'un an toute personne sérieuse veuillez me contacter sur mon téléphone ou mon Email

prix négociable

