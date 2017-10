Maison à l'étage f5 + 2wc + cuisine : meublés ou non à Djibouti

A louer

une maison à l'étage f5 + 2wc + cuisine : meublés ou non (comme vous voulez)



adresse : salines ouest lot 217 à côté de djibouti free zone et route de venise



groupe de secours 20kva

gardien de sécurité et services

2 réservoirs eau

