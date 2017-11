Maison à Hodan 2 près de mosquées Aicha à Djibouti

Je vends ma maison située à hodan 2 en face d'une route, composée de 3 chambres toilette, cuisine et 2 véranda à 12 000 000 non négociable pour plus d informations contacter moi sur le numéro suivant.

12 000 000 FDJ

77013582

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 12 heures

