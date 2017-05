Maison à hayabley à Djibouti

nous vous annonçons la vente d'une maison f4 à hayabley ( 12 m de longueur, 11 m de largeur) avec 1 grand salon 7m.

la maison est intégralement en bois mais bien construit et complète, électricité 15A fontaine a eau installe, téléphone et internet abonné.

elle est situé dans un endroit stratégique proche de ( hopital, marché, place de bus, annexe RPP) et peut en même temps vous servir pour le commerce, vous pouvez même le louez avec un bon prix.



MERCI!

