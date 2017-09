Maison à Barwaqo 1 à Djibouti

Je mets en vente ma maison bien construite à Barwaqo 1, près de 2 poteaux. Elle est composée de trois pièces +cuisine+toilette pour 10 000 000 fdj négociable.



Ne rater pas cette occasion car la maison dispose tous les papiers nécessaire et à 5 min de centre de ville (en voiture). Vous pouvez me contacter au numéro indiqué.



Merci de s'abstenir pour toute offre non sérieuse.

