Maher Al Sourouri Mécanicien qualifié à Djibouti

Maher Al Sourouri

Mécanicien qualifié



Mes missions sont les suivantes :



Connaissances techniques et grande rigueur

Démonté, contrôle, répare et règle aussi tous les systèmes mécaniques du véhicule.

Faire le diagnostic du véhicule. Présenter les réparations à effectuer. Exécuter les opérations de remise en état (amortisseurs, pneus, disques et plaquettes de freins, batteries, filtres. Procéder aux contrôles antipollution, de l’huile (vidange). Remplacer les pièces défectueuses (essuie-glaces, ampoules…). Réparation de tous les systèmes mécanique du véhicule.



Pour plus de détails veuillez me contacter sur ces numéros suivants.

