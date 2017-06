Magnifique Villa Triplex F6 avec vue sur la route de Venise et le Port de Djibouti à Djibouti

Bonjour,

Loue Villa triplex pratiquement neuf se trouvant à proximité du camping d'Algamil au Salines Nord.



Cette Villa Triplex F6 avec magnifique vue sur la route de Venise et le Port de Djibouti:



Au RDC :



-D'un spacieux salon;

-D'une salle à Manger;

-D'une cuisine équipée

-Des toilettes avec douche.



1er étage :



-Une chambre parentale avec Dressing et salle de bain;

-2 chambres avec toilettes.



2ème étage :



- une chambre avec dressing et salle de bain;

- une kitchenette;

- une terrasse couverte d'environ 40m².



Sont mises à disposition :

- 1 groupe électrogène de 30 kva;

- 1 réservoir d'eau d'environ 4 000 litres avec son suppresseur;

- 4 splits;

- 3 chambres à coucher;

- 1 salon complet;

- une table à manger avec 6 chaises;

- une cuisine entièrement équipée (Grand frigo, Cuisinière, machine à laver,ustensiles de cuisine etc...)



La villa triplex sera libre à partir du 20 juillet 2017.



Prix intéressant et défiant toute concurrence de seulement DJF 290 000.



Cette offre comprend aussi la facture Onead, le salaire et les 3 repas du gardien du gardien et l'entretien et le gasoil du groupe électrogène.

