Magnifique Toyota rav 4 automatique 1999 a 150 000 FDJ à Djibouti

pour cause depart avec facilité de paiement en deux mensualité si possible vends Toyota rav 4 vx 3.0 L TD VX

* (5CV), 4x4 -permanent, , Octobre 1999

millésime 2000 phase 2, 131 000 Km , 5 portes, Boite de transfert avec blocage du différentiel central et vitesses

courtes, blocage électrique du différentiel arrière, clim, plage arrière, dossiers arrière fractionnés 2/3 - 1/3,

phares antibrouillard, ABS, airbags frontaux, jantes alu, rétros électr + dégivrants + escamotables électr,

direction assistée, vitres électr, fermeture centralisée à distance, radio K7 + 6 hp

Direction assistée

- Vitres électriques

- Climatisation

- Fermeture centralisée



- ABS

- Airbag frontaux

- Airbags frontaux + latéraux



- Roues alliage léger

- Rétroviseurs électriques

150 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

Partager cette page whatsapp



email