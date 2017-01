Machine à café nespresso pixie Neuve dans son emballage à Djibouti

machine à café Nespresso Magimix PIXIE Neuve.

Magnifique Machine a capsules Nespresso qui embelira votre cuisine et comblera votre palais.

Modèle M110 - 19 bars

Jamais utilisée. cadeau de noel 2016 en double.





complete avec documentation et coffret de 16 capsules.

Facture disponible - sous garantie

nombreuses capsules a vendre a 800fr le tubes de 10 capsules





What else...

25 000 FDJ

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 9 heures

