Loue ou vends très beau hotel-restaurant en Ethiopie à Djibouti

Hotel 3-étoiles récemment construit (2017) dans une des villes les plus touristiques d'Ethiopie au bord du lac Tana. Construction de style très moderne et soignée avec 35 chambres sur 2 niveaux. Grandes surfaces pour restaurant, cuisine, bar et salon avec vue sur jardin extérieur, salle de conférence et parking. L'hôtel est situé en centre ville et tout près du nouveau grand stade de Bahir Dar. Prêt à louer ou à la vente sans équipement.

77012237

Immobilier, Locaux commerciaux

il y a 2 heures

