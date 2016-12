Loue Grand Terrain remblayé / Land to Let à Djibouti

Loue un grand terrain d'une superficie de 3500m2 entièrement remblayé et entouré d'un grand mur avec un large portail de 13 mètres, il est situé dans une zone sécurisée et les agents de sécurité sont inclus dans la location. Nous recherchons uniquement des grosses sociétés intéressées pour entreposer des matériels.



We have a piece of land 3,500 square meters to let, it is fully backfilled, surrounded by a large wall with a wide gate of 13 meters. It is located in a very secure area and security is included in the rent. we are looking for only large corporations looking to store material.

