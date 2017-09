Lot de super jeux ps4 + Samsung Tab S à Djibouti

Bonjour. Je vends mes cd ps4, presque neuves car achetés il y'a 1 mois à peine. En plus, c'est des jeux qui font partie du top 50 mondial des jeux ps4 (selon certains sites de jeux-vidéos): Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, Digimon World Next Order et Drive Club. Ils sont chacun à 8000 fdj.

Je mets aussi ma tablette Samsung à vendre, achetée il y'a 2 ans, à 40000 fdj. Très utile pour tout: jeux, médias sociaux, travail ... La batterie tient presque 7 heures en jouant à des jeux Online et en HD.

Partager cette page whatsapp



email