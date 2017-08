Location villa duplex Héron à Djibouti

HÉRON! Dans un environnement au calme le plus total et en parfaite sécurité. Une superbe villa duplexe contemporaine de 5 chambres et un double salon spacieux avec baie vitrée. 3 salles de bain. Cuisine propre. Très bon état général . Air climatisé dans toutes les pièces. Pièce de rangement. Grande cour intérieure plus stationnement pour véhicule dans la cour. À vous de juger. Disponible immédiatement.

