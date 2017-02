Location nouveau quartier cité charaf à Djibouti

Je loue une maison situer au nouveau quartier cité charaf juste a la rentrer de barwaqo.

Maison type duplex.

Location du deuxieme etage comprenant 4 chambre dont 2 grand chambre pour salon et chambre a coucher et deux chambre de plus de 4m. Et plus son toilette et cuisine.

Partager cette page whatsapp



email