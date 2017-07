location meublee a balbala à Djibouti

3 chambres meubles a louer a balbala cheik moussa a la place mahadsanid, en face de la route. la maison est carellee avec meuble, salon marocain, salon qaci, cuisine equipee, four, gaziniere, machine a laver automatique.



En plus de cela une chambre en terasse en bois a utiliser en cas de necessite.



Aux non serieux, de s'abstenir.

