Location maison Q7 bis à Djibouti

Je loue une maison sise au q7bis. Actuellement en face de la cité gachamaleh (trajet actuel du bus) . La maison est composee dune grande chambre de presque 7m, dune chambre simple, WC,cuisine et mini véranda . Et cest 50 000fd sans negociations. Pour plus d'infos appellez le numéro suivant.

