Location maison meublee à Djibouti

bonjour,



jai le plaisir que je vais louer une maison meubles de F3 qui acheik mousa precisesement place mahasanid en face de la route, disponible en fin aout.

compose comme ceci:

-chambre a coucher

- salon

- chambre bebe avec 2 lit et armoire-

-machine a laver automatique

-four-

-armoire de cuisine

- avec 2 climatiseur



merci de me contacter pour plus de detail.

150 000 FDJ

Immobilier, Location maisons, appartements

il y a 9 heures

