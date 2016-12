Location Maison au Quartier 3 à Djibouti

Je met en location une maison au Quartier 3 derrière l'avenue 13 très bien situe et très calme comme location

Elle comporte 2 chambres, un Salon, un hall, une cuisine et une toilette sur une superficie totale de 97M2 non équipée.

