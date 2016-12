Location F3 Gabode 4 à Djibouti

Je met en location un appartement F3 situé à Gabode 4

Chambre à coucher

Un grande salon et salle à manger,

chambre supplémentaire ( chambre pour enfants ou salon Saoudite)

Véranda pouvant acquérir un salon rotin



Inclus dans la location : parking véhicule dans la véranda, gardien , réservoir d'eau avec suppresseur et générateur de secours.

Prix location :80,000 FDJ



Condition de reprise

-Reprendre les 3 climatiseurs (3cv, 2cv et 1,5cv)

-Reprendre la chambre à coucher complet

-Reprendre le salon rotin

Prix sur demande par téléphone

