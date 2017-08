Location des pick up hilux à Djibouti

Je mets en location des Pick up Hilux, modèle 2015 neuf avec un chauffeur pour 1 mois et plus.

5 places 12CV boite manuelle,

Mise en circulation en juillet 2017 à Djibouti.

Climatisation excellent.

Merci de me contacter 77839529 que si vous êtes vraiment intéressé

17 000 FDJ

77839529

mar. 8 août

