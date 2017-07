Location des chaises à Djibouti

La société RAYS co. For selling & leasing a l’honneur de vous annoncer un service de location des chaises nouvelles et propres pour bien organiser vos événements.

Nous vous offrons aussi un service de transport pour la location de nos matériels avec des prix abordables selon le trajet.

Pour bénéficier notre service de location des chaises, nous vous prions de:

Fournir vos cartes d’identité (originale).

Payer un montant de 3,000 FDJ pour garantie (ce montant vous sera remboursé une fois

retourner les chaises au siège de la société).

Retourner les chaises au siège de la société sous 24 heures.

Retourner les chaises en bon état. En cas de perte des chaises ou elles se cassent avant leur

retour au siège de la société, vous aurez priés de payer un montant de 2,500 FDJ /chaise

équivalent du prix d’achat d’une chaise.

- Payer d’avance 50% de prix de location (le reste vous acquitterez après le retour des chaises).

Prix de location :

- Prix unitaire : 45 FDJ.

