Location des appartements F3 et F4 à Djibouti

Je loue des appartements de type F3 et F4 très spacieux avec 2 toilettes dans chaque appart (une dans la chambre à coucher et l'autre à l'intérieur de l'apt) situés à Gabod 4 zone stid

L'immeuble est équipé d'un groupe électrogène et d'un suppresseur d'eau.

Chaque chambre est également équipée d'un climatiseur.

Prix du loyer F3: 130 000

Prix du loyer F4: 150 000

DISPONIBLE DE SUITE

