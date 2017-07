Location de salle de mariage, conférence, anniversaire à Djibouti à Djibouti

Salle a louer pour tout événement: (communions,mariage,anniversaire,séminaire....) AL HAYAT sera ravie de vous louer sa salle spacieuse de 300 mètres carrés et une salle avec air climatisé et nous avons aussi le nouveau modèle de décors de 2017 et plusieurs couleurs différentes avec son équipements table, chaise . Adresse: Carrefour de l’aéroport Lot1 et pour tout autres informations veuillez nous contactez par téléphone et pour le prix nous avons 3 modèle différentes donc venir sur place pour vous informer sur le prix merci.

