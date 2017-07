location de deux duplex au heron à Djibouti

Je loue deux beaux Duplex non meublés au quartier du héron juste à coté de l'Ambassade du Japon. Ils sont situés à proximité d'une boulangerie et d'un supermarché ( CASH CENTER), comportant chaque Duplex 7 pièces + un groupe Électrogène + un jardin, balcon et un parking.

Le loyer mensuel est de 300.000fdj/mensuel

Si vous êtes intéressés a les visite, je vous prie de nous contacter.

Partager cette page whatsapp



email