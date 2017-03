Location d'une villa à Haramous à Djibouti

Maison située à HARAMOUS en face de l'Ambassade des États -Unis d'Amérique.



Quartier calme et sécurisé.



Construction neuve de Mars 2017. Superficie du terrain de 780 m2.

Maison R+1 de 530 m2 avec terrasse praticable de 265 m2 et agrémentée de Balcons au 1 Ier étage permettant de suivre le mouvement du soleil..



Terrain disposant d'une cour et de jardins ainsi que d'un espace parking pouvant accueillir plusieurs véhicules.



Descriptif détaillé



Rez-de-chaussée



Salon et salle à manger de 80 m2 avec de nombreuses baies vitrées et

Une cuisine avec porte arrière et baie vitré donnant sur l'extérieur avec un petit patio

Hall d'entrée avec lustre et doubles toilettes donnant sur le salon, sur une pièce et sur les escaliers menant à l'étage

Une pièce avec toilettes (25 m2) et disposant d'une porte arrière et d'une baie vitrée donnant sur la façade nord.

Une porte d'entrée



1er étage



5 chambres, 3 toilettes et 4 balcons qui sont répartis ainsi :

2 chambres jumelles (16 m²) avec mini balcon donnant sur la façade nord.

1 chambre conjugale (25m²), une toilette (8m²), dressing (4m²) et balcon donnant sur la façade nord

1 chambre ami (18m²) avec et toilette 8 m2 et balcon donnant sur la façade nord.

1 chambre façade sud (18m²)

Une terrasse de 260m²



Aménagement intérieur



Jardin intérieur (20m²)

Un couloir lumineux permet d'accéder à toutes les chambres au 1 Ier étage



Terrasse



Une grande terrasse de 265 m2 avec éclairage et carrelée permet de jouir de la bise du soir et de faire des réceptions.



Aménagement extérieur



4 Jardins extérieurs

2 Chambres extérieures (femme de ménage et local sécurité et gardien)

Un parking extérieur permettant l'accueil de 2 véhicules avec une possibilité d'extension a 4 véhicules.



Groupe électrogène de 60 kva

