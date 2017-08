Location d'une maison. Type Villa à Djibouti

Bonjour, je vous annonce la location de ma maison villa 1, toute neuf qui est situé a PK12 de la société AL Hamdani de 208 m2, F3 avec réservoir d'eau. Avec Acces au terrain. Parking de 3 Voitures possible, jardin disponible.

Pour plus d'info veuillez me contacter par mail et donnez vos coordonnes et puis je vous contact. Merci. Contact Serieux SVP.

