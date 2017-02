Location d une maison F3 à Djibouti

bonjour

je vous annonce la location d une maison F3 en dur et en marbre a cheik moussa a coté de place mahadsanid place merci

la maison est neuve avec eau et l électricité

prix de location 50 000fd non négociable

maison idéale pour un jeune couple marié

contacte moi par email

50 000 FDJ

il y a 5 heures

email