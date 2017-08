location d'une maison à Djibouti

Bonjour,

J'ai le plaisir de vous annoncer la location d'une maison de type F4 .

Elle est située à la cité hodan 1 plus précisément le lot 142 B.

Pour plus d'information veuillez me contactez avec les numéros 77 81 41 72 ou 77 66 00 76.

Merci

