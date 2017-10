Local Commercial a louer rue de Zeila à Djibouti

Je viens de terminer la construction d'un superbe local commercial (F2) avec un grand stock derrière et une terrasse avec toilette. Le local est situe a rue de Zeila (Q.5). Le local est bien situe en face de la route de Zeila.



Pour plus d'informations veuillez me contacter.

