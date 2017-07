Local commercial à l'Aéroport à Djibouti

A louer un local commercial à l'intérieur de l'aéroport emplacement stratégique pour une cafétéria ou un Take Away pour les passagers.



Non sérieux s'abstenir.

80 000 FDJ

Immobilier, Locaux commerciaux

il y a 5 heures

