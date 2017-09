Livres de cours de licence de droit 1ère annèe à Djibouti

Etudiants en Licence de droit 1ère année, nous avons le plaisir de vous informer de la mise en vente des livres de manuels et des fascicules CNED cours de droit licence 1ère année de droit. Vous trouverez dans ces livres de cours et manuels toutes les matières enseignées en licence de droit 1ère année du 1er semestre et deuxième semestre. Les prix sont à titre indicatif et sont en réalité à débattre.

