Livraison de repas au lieu de travail. à Djibouti

Une société de la place a le plaisir de vous annoncer qu’elle a créé le service qui manquait, pour répondre enfin à la question rituelle... "Qu'est-ce qu'on mange au travail?"

Chaque semaine, nous préparons pour vous, sur commande, des recettes familiales remises au goût du jour, équilibrées et cuisinées comme à la maison, avec des produits frais et de saison. Des plats cuisinés sur commande et livrés ultra-frais à votre lieu de travail ou à domicile.

Abonnez-vous pour la livraison gratuite en répondant à cette annonce. Merci de vous laisser votre numéro de téléphone et le personnel de notre équipe vous contactera.

A bientôt

