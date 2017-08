Living Blanc à Djibouti

Sallamu Aleykum



Décoration et meuble, ce living joue les 2 rôles et peut tout de suite embellir votre salon. Aucune égratignure, il a été utilisé pendant 1 an et demi. Je le vend à la moitié de son prix initial. Le prix est négociable.

