lit enfant à Djibouti

Bonjour, je vends ce lit avec moustiquaire.. Voici les dimensions du couchage : 60X92 CM et 70 CM de hauteur.. Il est très léger et prend peu de place car il se replie et se range dans sa housse.. Idéal pour le nomado ou en lit d'appoint

