LG G4*32Go à Djibouti

Salam tous les fans de ce site, aujourd'huit je mets en vente mon smartphone LG G4*32Go tout neuf

Description

Monde 1er IPS Quantum Affichage

afficher avec des couleurs plus riches et plus authentique,une meilleure

visibilité extérieure et un contraste élevé,rendre votre vie plus belle!

Résolution de l'écran HD de quad arriver à 2560x1440,vous permettent de

profiter de la qualité de l'image vivante!

Traitement chimique unique Gorilla Verre3+LG, plus fort verre de couverture!

caméra arrière 16MP et caméra frontale 8MP

16 Caméra mégapixel arrière avec F1.8 Lens, idéal pour basse lumière et

portraits,cet objectif ultra-lumineux produit de superbes photos professionnelles

Laser Caméra AF et OIS 2.0,enclenchent images rapides et claires avec

détection laser auto-focus du G4 et OIS 2.0, un amélioration de stabilisateur

d'image optique qui réduit le flou de bougé.

Caméra frontale 800 mégapixels, idéal pour capturer l'auto-portraits parfait,ce

supérieur 8MP utilise le geste de tir et le geste visionnement.

3GoRAM + 32Go ROM,mémoire externe jusqu'à 2To

Grande combinaison de stockage de 3 Go de RAM et 32 Go ROM permet de

faire tourner tous les jeux et les applications en douceur.

batterie 3000mAh, veille pour 440H, gardez l'enregistrement des moments importants.

Hexa-core 1,8 Quad + 1,4 CPU Dual et Android 5.1,gérer rapidement toutes vos applications!

La santé de LG

Support 2 SIM cartes,connexion parfaite entre la vie et le travail!

Soutien 2G réseau:GSM 850/900/1800/1900

soutien 3G réseau: WCDMA 850/900/1900/2100

soutien 4G réseau: FDD LTE 700/800/850/900/1800/2100/2600

Soutien Bluetooth, WIFI, GPS, A-GPS.

Soutien MP3,MP4,3GP,WMV,AVI.

Soutien la plupart des formats APK jeux et applications Android.

Contenu de colis

Un téléphone

Une batterie

Un câble de donnée

Un adapteur de charge

60 000 FDJ

77344165

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 2 heures

