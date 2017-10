LG G4 original et nouveau à Djibouti

Original LG G4 Android 5.1 + 3 Go RAM ,32 Go memoires internes , 5.5 pouces

Caméra haut qualité : 13 mégapixels

Le telephone est' nouveau et jamais utilisé



Je m'appelle abdoulsalam awais



J'habite près de supermarché Napoléon



Tel: 77628200

Partager cette page whatsapp



email