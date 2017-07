lenovo a2016a40 à Djibouti

asalam aleikoum chers freres et soeurs je vend mon telephone nommé lenovo a2016a40 qui a une très bonne qualité utilise 1 mois avec une prix adorable le prix du téléphone est de 18000 FD donc je ferait une remise de 4000 FD 14000 profitez de cette offre chers freres et soeurs vous allez etre satisfait.

Et me contacter sur email ou sur mon numéro de téléphone inshallah si vous voulez le achéter

je vous remercie

18 000 FDJ

77788904

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 2 heures

