Lavage et maintenance de climatiseur à Djibouti

En vue de repondre a votre satisfaction, nous vous offrons les services ci-dessous :

-Installation, lavage et maintenance de tout type de climatiseur.

-Installation et depannage de circuits elctriques pour particuliers et local commercial.

-Installation de systeme de camara surveillance (CCTV camera).

-Maintenance de groupe electrogene.

Nous vous garantisons un service de qualite a des prix tres competitifs, n'hesitez pas a nous contacter.

