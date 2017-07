Land Cruiser II Prado à Djibouti

A vendre une voiture Type Land Cruiser II Climatisée

Année d'acquisition 2004

Kilométrage 200 000 km

Transmission manuelle

Moteur refait en juin 2015

Radiateur et amortisseurs (avant et arrière) changes en 2016

A négocier

1 250 000 FDJ

77815235

email