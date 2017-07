Land Cruiser Hard Top à Djibouti

Toyota land-cruiser Hard-top en parfait état général, climatisé, fermeture des portes centralisées, vitres électriques, contrôle technique RAD ok, anti rouille ok. Disponible de suite et immédiat. Prix à débattre.

4 000 000 FDJ

77826551

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

