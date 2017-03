Kia Sorento à Djibouti

Urgent !

Bonjour,

Pour cause d'un voyage, je mets en vente une voiture KIa sorento tout juste importé de l"étranger. Elle n'est pas immatriculée et n'a pas roulé à Djibouti. Elle roule avec le diesel et son compteur est : 87 000 Km

Elle possède toute les options: vitré électrique, vérrouillage centralisé, conduite assistée......



Je la cède au prix très abordable affiché. Le premier arrivé sera le premier servi.

Partager cette page whatsapp



email