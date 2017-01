Kia Sorento à Djibouti

Je vends une voiture kia sorento tout juste importée de l'étranger. Elle n'a pas roulée à Djibouti et est en parfait état. Ci-dessous sa description:



Modèle: Kia Sorento, 4X4

Année: 2002

Moteur: 2.49 C

Boite à vitesse: automatique

Couleur: charcool

Portes: 5

Nombre des passagers: 7

kilométrage: seulement 87 000 km

Carburant: gasoil ou diesel

climatisseur: OK



Contacte: 77 02 16 21

Prix: 1 700 000 DJ ( à débatre). Pas sérieux, s'abstenir!

