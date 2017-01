KIA SORENTO à Djibouti

Surprise!!! Je met en vente une voiture de marque KIA SORENTO recement importé de la coree du sud.la voiture na pas circuler a Djibouti c est une voiture en tout terrain pour plus d infos veuillez me contacter.

1 600 000 FDJ

77237770

Véhicules, Voitures

il y a 4 heures

