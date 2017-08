kia soranto à Djibouti

A vendre une kia soranto modèle 2002 toute option, assure un design élégant et performance a peine immatricule avec tout ce papier en règle , je la vend pour cause de départ le prix et négociable .



Caractéristiques :

Modèle : kia soranto

Année : 2002

Kilométrage :91000

transmission : Automatique

Carburant : gazoil

Nombre de portes : 4

Couleur : Gris

Prix : 1 150 000 FDJ

