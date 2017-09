Kia picanto à Djibouti

Bonjour, je mets en vente ma voiture de marque kia picanto modèl 2014. Smart key, état neuf

Kilométrage 47 500 km

Climatisation parfait

Toute option

Automatique

Usb, bluetooth, chargeur mobile

Parfait état de l'intérieur et de l'extérieur

Prix à débattre

Pour plus d'informations veuillez me contacter. Merci

1 350 000 FDJ

77845922

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

Partager cette page whatsapp



email