Kia optima climatisé à Djibouti

Asc chers freres et soeurs,

je vous informe qu'un taxi a vendre avec un prix moins vaut 650,000fdj.

taxi kia optima,tres bon état avec un climatise et plus qu'il consomme de l'essence.

Si vous êtes intéressés donc veuillez contacter ce numéro.

C'est une occasion alors veuillez profiter.

650 000 FDJ

77872684/77870960

Véhicules, Voitures

il y a 10 heures

Partager cette page whatsapp



email