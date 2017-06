KARCHER K5 COMPACT à Djibouti

Le K 5 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Principales applications conseillées : vélos, outils et mobilier de jardin, allées, motos, véhicules, SUV, murets, escaliers, terrasses. La crépine d’aspiration vous permettra une application de détergent facilitée. Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique. Design horizontal compact et robuste: Facilement transportable grâce à son poids réduit et résistant aux chocs. Son moteur refroidi à l’eau offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé.

120 000 FDJ

77032723

Véhicules, Accessoires et pièces

il y a 6 heures

Partager cette page whatsapp



email