Jeux ps3 à Djibouti

Je vends différents jeux ps3 avec des prix variables et non négociables

Prix des jeux:

_destiny: legendary collection: 7500fdj

_destiny: 6000fdj

_metal gear solid 5: the phantom pain: 6000 fdj

_far cry 4: 5500 fdj

_ GTA 5: 5500 fdj

_fifa 16 : 5000 fdj

_ gran turismo 5: 5000 fdj

_Sims 3: 5000 fdj

_wwe all stars: 4500fdj

_minecraft: 4500 fdj

The godfather 2: 4500fdj

