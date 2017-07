Jeux PC à Djibouti

Bonjour,

Je vends ces jeux video PC le lot ou a l'unité.



Call of duty 2 : 500Fdj

Swat 3 : 300Fdj

Counter strike : 500Fdj

Fire departement : 500Fdj

Mafia : 800Fdj

The settler 4 : 300Fdj

Call of duty modern warfare : 500Fdj

Call of duty world at war : 500Fdj

Call of duty expansion : 300Fdj

Call of duty 1 : 300Fdj

Call of duty modern warfare 2 : 500Fdj

Call of duty black ops : 500Fdj

Army men : 300Fdj

Open kart : 300Fdj

Monaco grand prix 2 : 300Fdj

Wild wild west : 300Fdj

PES 4 : 200Fdj



Le lot : 5 000 Fdj au lieu de 6 900 Fdj



Si intéressé merci de me contacter par email pour un premier contact.

5 000 FDJ

Multimédia, Consoles, Jeux vidéo

il y a 22 heures

